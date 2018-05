Große Umstrukturierung: Facebook gliedert sein Imperium in drei neue Geschäftsbereiche auf

Großes Stühlerücken in Menlo Park. Wie das Techportal re/code berichtet, steht Facebook vor dem größten Management-Umbau in seiner 14-jährigen Konzerngeschichte. Der drittwertvollste Internetkonzern der Welt operiert demnach künftig in drei Unternehmensbereichen: In einer App-Sparte, einem Unternehmensbereich namens "New Platforms and Infrastructure", in dem neue Aktivitäten wie AR/VR gebündelt werden und der Sparte "Central Product Services", die etwa das Werbegeschäft umfasst.