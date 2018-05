#trending // Worldwide Spektakuläre Bilder von einem Vulkanausbruch auf Hawaii faszinieren derzeit weltweit Menschen. Das Video von Lavaströmen, die sich ihren Weg mitten durch Siedlungen und Häuser bahnen, wurde in 24 Stunden 5,5 Millionen mal auf der Facebook-Seite von ABC News angeschaut. Mit ähnlichen Videos punkteten auch Hawaii News Now und CNN. Ein Video, auf dem die Lava ein Auto frisst, landete auf der Facebook-Seite von KHOU 11 News bei stolzen Zahlen. Incredible footage shows the lava flow during this morning's fissure eruption on the east side of Hawaii's Big Island. More than 1,800 residents have been evacuated from their homes. https://abcn.ws/2KGin9D Gepostet von ABC News am Sonntag, 6. Mai 2018