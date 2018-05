Nach Aus für „Die 2“: RTL plant neues Format mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger

Günther Jauch und Thomas Gottschalk kommen nicht mehr als "Die 2" zurück auf die TV-Bildschirme. Entsprechende Medienberichte bestätigte RTL gegenüber MEEDIA. Die letzte Folge der Spielshow, in der die Entertainer gegen 500 Studiogäste angetreten waren, wurde bereits vergangenes Jahr ausgestrahlt. Am Duo Jauch/Gottschalk wie auch an der Kombination mit Moderatorin Barbara Schöneberger hält RTL für ein neues Format aber fest.