Zwischen Klassentreffen und Mainstream: die re:publica auf Expansionskurs – und am Scheideweg

Die Digitalisierung ist Mainstream geworden und mit ihr die re:publica. Auch deshalb wollten die Verantwortlichen ihre Digitalkonferenz in diesem Jahr weiter öffnen – internationaler, politischer, "mainstreamiger" sollte es werden, um weiter in die Gesellschaft zu rücken. Ist das ehemalige Bloggertreffen bereit dafür?

Von

Erwachsen wollte die re:ublica nicht werden. Zu viel gehe auf dem Weg dorthin verloren, hatte Co-Gründerin Tanja Haeusler vergangenes Jahr erklärt. Doch Gesetze der Natur gelten auch für die früher als Blogger-Klassentreffen bezeichnete re:publica. Die Digitalkonferenz ist zu einer der größten ihrer Art in Europa herangewachsen. Mehr als 9.000 Menschen wurden für die vergangenen drei Tage in Berlin begrüßt. Die re:publica will eine breitere Öffentlichkeit ansprechen. Aber eben bitte nicht erwachsen werden.

Dass die Macher mit der selbst verordneten Öffnung hin zum „Mainstream“ noch hadern zeigte in diesem Jahr nicht zuletzt der Umgang der Bundeswehr. Die Reaktion der Verantwortlichen auf die Guerilla-Aktion der Parlamentsarmee kann man als klare Haltung begrüßen oder als pubertär kritisieren. Paradox ist das Aussperren in Anbetracht von Vorankündigungen, wie in diesem Interview mit der Berliner Morgenpost, allemal.

Da war der Auftritt von Chelsea Manning, der als Geheimnisverräterin verurteilten Whistelblowerin, die kurz vor Amtsübergabe von US-Präsident Barack Obama begnadigt worden war. Manning hatte Hunderttausende Militär-Dokumente und Informationen an die Whistleblower-Plattform Wikileaks durchgestochen. Jemanden wie sie auf der Bühne zu haben, erfordert Fingerspitzengefühl. Dass die Veranstaltung mit ihr nicht zuletzt wegen der Moderatorinnen eher einer Heldinnenverehrung glich, ist nach außen nur schwer vermittelbar.

Das ist nur ein Beispiel für den Spagat, der der re:publica gelingen müsste. Einst verhasste Tech-Konzerne wie Google sind mittlerweile fester Bestandteil der Konferenz; sie laden die Teilnehmer abends zum Bier ein. Auch andere Wirtschaftsgrößen, die Politik und das öffentlich-rechtliche Fernsehen nutzen die Konferenz als Werbefläche. Das ist ebenso gewollt wie notwendig. Dass mit Wachstum und neuer Größe auch eine Verwässerung der ursprünglichen Idee einhergeht, ist dabei unausweichlich.

Die noch im vergangenen Jahr kritisierte Kommerzialisierung – auch auf den Bühnen – des Events haben die Macher in diesem Jahr zurückgefahren. Dafür gelang dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine dominante Inszenierung. Auf die Qualität der Panels hat das alles weniger eingezahlt, was auch an den teils harmlosen Moderationen gelegen haben mag.

Anzeige

Dass die Teilnehmer in diesem Jahr die inhaltliche Aufstellung kritisieren, ist ebenfalls Folge der . Mit „POP“ war das Motto unkonkreter als in den Vorjahren, was auch dem Zeitgeist geschuldet sein mag. Es herrscht eine „Web-Ernüchterung„, hatte MEEDIA vorab geschrieben. Konzerne und die Gesellschaft haben Hemmungen vor der Digitalisierung abgelegt. Mit dem Skandal um Cambridge Analytica hat sich bewahrheitet, wovor jahrelange gewarnt worden war. Zum Hass und der neuen Rechten im Netz scheint langsam ebenfalls alles gesagt. Das nächste große Thema fehlt noch. Das wurde auch bei der angekündigten „Kraftrede“ von Sascha Lobo deutlich. Zwar wurde sie als deutlich politisch wahrgenommen und dafür gelobt, für wirklichen Gesprächsstoff sorgte der „Klassensprecher“ in diesem Jahr aber nicht.

Und dann war da noch das Publikum. Für die Konferenz-Besucher ist die inhaltliche Ebene nur das halbe Vergnügen, in Teilen sogar zweitrangig. Es geht ums Sehen und Gesehenwerden, um den Austausch unter Freunden und Kollegen oder einfach nur darum, seinen Twitter-Followern auch mal die Hand zu schütteln. Das ist der wahre Kern der re:publica, den ihre Fans seit Jahren schätzen. Worüber aber auch schon mal gewitzelt wird.

Je größer, je „mainstreamiger“ die re:publica wird, desto mehr könnte auch ihre Identität mit der Zeit verloren gehen. Dass die re:publica ihren Expansionskurs stoppt, darf dabei als ausgeschlossen gelten. Im Gegenteil: Nachdem die Konferenz in diesem Jahr zum ersten Mal auch in Irland und Griechenland stattgefunden hat, wollen die Verantwortlichen als nächstes nach Afrika gehen, wie CEO Andreas Gebhard bekannt gab. Das Klassentreffen ist längst auch eine Klassenfahrt.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.