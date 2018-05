Cover des Tages: taz ernennt SPD-Finanzminister Olaf Scholz zur “roten Null”

Manchmal haben Überschriften die Kraft, sich in die kollektive Medienwahrnehmung einzubrennen. Die heutige taz-Headline gehört in diese Kategorie. Die Berliner ernennen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) voller Wut und Enttäuschung zur “roten Null”. Damit haben sie dem Politiker so richtig einen mitgegeben. Der Spitznamen ist böse, lustig und listig zugleich - genau die Zutaten für eine lange Lebenszeit. Die “rote Null” wird Scholz vermutlich so schnell nicht mehr los.