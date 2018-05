Google über staatliche Kontrolle: „Sind Fan smarter Regulierung, aber nicht jede Regulierung ist gut“

Ein wichtiges Thema bei der diesjährigen re:publica ist die Regulierung von Konzernen wie Facebook und Google. Daher trafen am am ersten Konferenztag in Berlin Vertreter aus Politik, Medien und auch den US-Firmen aufeinander. Sie diskutierten darüber, wie transparent Algorithmen sein müssen – und auf welche Art smart reguliert werden kann. Google hatte in der Debatte eine interessante Position.