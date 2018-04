Neues Digital-Dating-Phänomen Orbiting: so unheimlich wie Ghosting, nur noch verstörender

So drückt der Ex-Partner oder -Partnerin beispielsweise bei Instagram-Bildern auf den Like-Button, retweetet Tweets oder teilt Facebook-Beiträge. Einige kommentieren sogar mit nichtssagenden Phrasen, etwa „Haha“ unter einem lustigen Beitrag. Jede Form der direkten und persönlichen Kommunikation findet jedoch nicht mehr statt. Genau wie beim Ghosting wird beim Orbiting keine Begründung für den plötzlichen, radikalen Wandel im Kommunikationsverhalten gegeben.

Social media certainly has a knack of developing new terminology, particularly where online relationships are concerned…we’ve had ghosting, breadcrumbing, and the latest one – orbiting. I guess plain old ‘dating’ has had its day. Where will it all end, you wonder?

— Geoffrey Downes (@asiageoff) April 30, 2018