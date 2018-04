Korrespondenten-Dinner: Komikerin Michelle Wolf zerlegt US-Präsident Trump – und der reagiert säuerlich

Es ist eine große Tradition, die schon für manch deftige Schlagzeile gesorgt hat: das Korrespondenten-Dinner in Washington. Einmal im Jahr treffen sich dabei Journalisten und US-Politiker zu einer Gala, bei der nicht immer festliche, sondern oft auch bitterböse Reden gehalten werden. Wie am Wochenende: US-Präsident Trump blieb dem Dinner bereits das zweite Jahr in Folge fern, konnte dem Presse-Spott jedoch nicht entkommen. Vor allem Komikerin Michelle Wolf rechnete mit Trump und seinem Stab gnadenlos ab.

Donald Trump und Journalisten: Das ist eine Wechselbeziehung, aus der keine Freundschaft mehr entstehen dürfte. Seit Beginn seiner Präsidentschaft attackiert Trump die Presse aufs Heftigste. Entsprechend scharf fallen die Konter beim turnusmäßigen Korrespondenten-Dinner aus, das einmal in Jahr in Washington stattfindet.

Seit fast 100 Jahren (1920) veranstaltet die Vereinigung des White House Press Corps (WHCA) am letzten Aprilwochenende üblicherweise in Anwesenheit des US-Präsidenten und seines Vizepräsidenten ein Dinner. Dass Donald Trump nach seinem höchst angespannten Verhältnis zur Presse kein gesteigertes Interesse an einer Teilnahme an dem Festessen hatte, war absehbar.

„Warum sollte ich in einem Raum mit einem Haufen Fake News-Liberalen sein wollen?“, hatte Trump im Vorfeld verächtlich seine Abwesenheit erklärt – und war stattdessen zu einer Kundgebung nach Michigan aufgebrochen.

„Wie ein Pornostar, kurz bevor er Sex mit einem Trump hat“

Die Rechnung folgte am Samstagabend prompt. Präsentiert wurde sie von Komikerin Michelle Wolf, die Trump in ihrer Rede von Beginn an frontal anging.“Um es zu sagen wie ein Pornostar, kurz bevor er Sex mit einem Trump hat: Bringen wir’s hinter uns“, lästerte die 32-Jährige.

Im Verlauf der 20-minütigen Rede wurde Wolf noch deutlicher und deftiger – u.a mit einer Anspielung an Trumps legendäres Bus-Video.

„It turns out, Trump is the one pussy you’re not allowed to grab.“ — Michelle Wolf — Speakup54 (@speakuptiff) April 29, 2018

„Ivanka ist sie so hilfreich wie eine leere Box Tampons“

Nicht nur der 45. Präsident wurde in Wolfs Rede scharf kritisiert, sondern auch sein Stab (besonders Pressesprecherin Sarah Sanders, die Wolf für ihr Make-up verspottete) und seine Familie. Trump-Tochter Ivanka watschte Wolf mit mehreren derben Sprüchen ab. „Ivanka sollte eine Fürsprecherin für Frauen werden. Stattdessen ist sie so hilfreich wie eine leere Box Tampons. Sie hat nichts Befriedigendes für Frauen getan. Wie der Vater, so die Tochter“, lautet das vernichtende Urteil der 32-Jährigen.

Michelle Wolf: „Ivanka was supposed to be an advocate for women. She’s as helpful to women as an empty box of tampons. She’s done nothing to satisfy women. Like father, like daughter“ — claudia (@NastyClaudia) 29. April 2018 Anzeige

Entsprechend vorhersehbar fiel die Reaktion von Donald Trump aus. „Während (die Kundgebung – Anmerkung der Redaktion) in Michigan, Washington, ein großer Erfolg war, hat (die Veranstaltung – A.d.R.) in Washington, D.C. nicht funktioniert. Jeder redet darüber, dass das Korrespondenten-Dinner ein großer, langweiliger Flop war… und die sogenannte Komikerin hat es wirklich vermasselt“, twitterte Trump.

While Washington, Michigan, was a big success, Washington, D.C., just didn’t work. Everyone is talking about the fact that the White House Correspondents Dinner was a very big, boring bust…the so-called comedian really “bombed.” @greggutfeld should host next year! @PeteHegseth — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2018

Trump war nicht der einzige Kritiker von Wolfs Auftritt. New York-Times-Korrespondentin Maggie Haberman kritisierte, Wolf habe mit ihrer ätzenden Kritik den Bogen überspannt.

That @PressSec sat and absorbed intense criticism of her physical appearance, her job performance, and so forth, instead of walking out, on national television, was impressive. — Maggie Haberman (@maggieNYT) April 29, 2018

Hey mags! All these jokes were about her despicable behavior. Sounds like you have some thoughts about her looks though? 😘 https://t.co/JRzzvhBuey — Michelle Wolf (@michelleisawolf) April 29, 2018

Am Ende ihrer Rede überzog Wolf sogar die Medien mit ätzender Kritik: „Ich habt geholfen, dieses Monster zu kreieren – und nun profitiert Ihr auch noch davon“.

Forget Michelle Wolf’s roasting of Sanders.

Her critique of the media was much more important.

„You helped create this monster [Trump] and now you’re profiting off of him.“

Truer were words may never have been spoken.pic.twitter.com/ujEXWgQxET — Mark Elliott (@markmobility) April 29, 2018

