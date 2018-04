#trending // Social Media 14 Millionen Views in 20 Stunden sind eine Zahl, die nur sehr sehr wenige Videos auf Facebook erreichen. Gelungen ist das am Donnerstag einem 1-Minüter der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon. Zu sehen ist aber nicht Fallon selbst, sondern einige der größten Stars der Marvel-Kinofilme. Und was tun sie so spektakuläres, für das sich 14 Millionen interessieren? Sie singen ihre ganz eigene Version der Titelmelodie der legendären TV-Serie „The Brady Bunch“. Name: „The Marvel Bunch„. The cast of Avengers: Infinity War sing their own version of "The Brady Bunch" theme song, "The Marvel Bunch." Gepostet von The Tonight Show Starring Jimmy Fallon am Mittwoch, 25. April 2018