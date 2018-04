„Niemand ist in der Lage, das zu machen, was ich schaffe“: Donald Trumps bizarres Live-Telefoninterview mit „Fox & Friends“

Von

Wie unangenehm ihnen das Szenario ist, steht steht den drei Moderatoren Steve Doocy, Brian Kilmeade und Ainsley Earhardt seit Minuten ins Gesicht geschrieben. Denn US-Präsident Donald Trump, der ihrer Show „Fox & Friends“ für ein Telefoninterview zugeschaltet wurde, redet bereits seit knapp einer halben Stunde hektisch, laut und wirr auf sie ein. Dabei springt er von einem Punkt zum nächsten und spricht unter anderem über Melanias Geburtstag („Ich bin zu beschäftigt, um ein Geschenk zu kaufen. Ich habe ihr eine wunderschöne Karte besorgt“), den „wunderbaren“ Emmanuel Macron, aber auch über seinen „Kampf gegen eine Gruppe“ linker Verschwörer, die „Verfehlungen“ des FBI und die „Fake News“ von CBS, NBC und ABC („Ich schaue sie gar nicht. Gestern Abend habe ich geschaut“).

„Wir könnten den ganzen Tag weiter mit Ihnen sprechen“, unterbrach schließlich Brian Kilmeade den wirren Monolog des Präsidenten und würgte Trump ab: „Aber es scheint, als hätten Sie Millionen Dinge zu tun.“ Zuvor hatte Donald Trump noch seine eigene Arbeit bewertet. Er gab sich eine Eins plus: „Niemand ist in der Lage, das zu machen, was ich schaffe.“

Am Donnerstagabend arbeitete sich dann auch Late-Night-Host Trevor Noah in seiner „Daily Show“ an Trumps bizarrem Interview ab und kommt zu dem Schluss: „Ich kann mit Sicherheit sagen. Sie haben noch nie einen Nachrichtensprecher gesehen, der Versucht hat, ein Interview mit einem US-Präsidenten vorzeitig zu beenden.“

"We know Trump watches ‘Fox & Friends’ and yells at the TV. Today, he did the same thing, but we got to listen in." https://t.co/uGZPbbJpSf pic.twitter.com/TEHu1gKzQp

— The Daily Show (@TheDailyShow) April 27, 2018