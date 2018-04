Microsoft-Quartalszahlen: Die Cloud-Sparte verhilft Satya Nadella zu Gewinnsprung von 35 Prozent

Erneut solides Zahlenwerk von Microsoft nach Handelsschluss: Der Redmonder Softwareriese übertraf mit seiner Bilanz zum dritten Quartal des laufenden Fiskaljahres deutlich die Erwartungen der Wall Street. Die Umsätze zogen – auch dank der LinkedIn-Übernahme – um 16 Prozent an, während die operativen Gewinne sogar um 35 Prozent zulegten. Treiber der Geschäftsdynamik war erneut das Cloud-Geschäft, das um 17 Prozent wuchs. Microsoft war in Vorwegnahme der guten Quartalsergebnisse bereits vor Handelsschluss in die Nähe der Allzeithochs geschossen und ist nun wertvoller als Alphabet.