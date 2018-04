trending: Bin Ladens Leibwächter, Mo Salah, Markus Söders Kreuz, „Carpool Karaoke“ mit Christina Aguilera und Macron-Trump-Memes

#trending // Entertainment Christina Aguilera war der neueste Gast in James Cordens „Carpool Karaoke“. Und hat gezeigt, was für ein extremes Talent sie hat. In einem Auto sitzend so perfekt zu singen. Respekt! Mit 5,4 Mio. Views war der Auftritt auch auf Facebook ein großer Erfolg. Christina Aguilera hops in James Corden's ride to sing a couple songs and teach him how to reach his full diva potential. Gepostet von The Late Late Show with James Corden am Montag, 23. April 2018