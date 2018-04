„Missbrauch christlicher Symbole“: Wie Markus Söder mit seiner Kreuz-Provokation für Erregung im Netz sorgt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weiß die sozialen Medien bestens für sich und seine Botschaften zu nutzen. Am Mittwoch provozierte er mit der Ankündigung, dass in staatlichen Einrichtungen in Bayern zukünftig ein Kreuz an der Wand hängen soll. Der Ärger war programmiert, was der Verbreitung von Söders Botschaft nur nutzte – mit Blick auf die Landtagswahlen im Oktober geht Söders Provokationsstrategie aber (noch) nicht auf.

Mit einem Kreuz in der Hand steht er im Eingangsbereich seiner Staatskanzlei vor einer weißen Wand, die den Schatten seiner Silhouette noch einmal einfängt. Ein kurzer Schnappschuss dieser Pose reichte aus, um am gestrigen Dienstag das politische Thema Nummer 1 in den sozialen Netzwerken zu werden.

„Klares Bekenntnis zu unserer bayerischen Identität und christlichen Werten“, schrieb Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dazu. „Haben heute im Kabinett beschlossen, dass in jeder staatlichen Behörde ab dem 1. Juni ein Kreuz hängen soll. Habe direkt nach der Sitzung ein Kreuz im Eingangsbereich der Staatskanzlei aufgehängt.“

Klares Bekenntnis zu unserer bayerischen Identität und christlichen Werten. Haben heute im Kabinett beschlossen, dass in… Gepostet von Markus Söder am Dienstag, 24. April 2018

Söder weiß die sozialen Medien für sich zu nutzen – am Ende des Tages sammelte er mehr als 10.000 Interaktionen bei Facebook, mehr als 1.300 kamen bei Twitter zusammen. Die Aufmerksamkeit war da, die Empörung auch. Sie war programmiert.

„Ich kann Ihnen garantieren, dass in meiner Amtstube kein Kreuz hängen wird. Ich nehme als bayerische Beamte die Trennung von Staat und Reigion sehr ernst. Im Gegensatz zu Ihnen ist mir der säkulare Staat durchaus ein Begriff. Auch in Bayern haben wir zum Glück keinen Gottesstaat. Lassen Sie Ihr Kreuz zuhause, Herr Söder“, lautete einer der beliebtesten Kommentare, der wiederum 3.000 Likes sammelte, mittlerweile aber entfernt ist.

Söders Aktion blieb auch in Berlin nicht unbeachtet. Unter anderem FDP-Chef Christian Lindner schoss scharf zurück: „Wie der @Markus_Soeder und die @CSU Religionen permanent für die Parteipolitik instrumentalisieren, das erinnert geradezu an #Erdogan. Das Grundgesetz hat keine Konfession! CL.“ Und auch Grünen-Politiker Konstantin von Notz reagierte: „Die # CSU hat leider die Grundprinzipien unseres pluralen Rechtsstaats nicht verstanden. Zudem handelt es sich offenkundig um rein wahltaktisch motivierten Missbrauch christlicher Symbole. Was wohl # Jesus dazu sagen würde?“ Lindners Tweet ging bei Twitter über Söders Ruf hinaus: Mit 2.500 Likes und Retweets holte er den erfolgreichsten Polit-Tweet des Tages.

Wie der @Markus_Soeder und die @CSU Religionen permanent für die Parteipolitik instrumentalisieren, das erinnert geradezu an #Erdogan. Das Grundgesetz hat keine Konfession! CL #kreuz https://t.co/HQRQAoGrwq — Christian Lindner (@c_lindner) April 24, 2018

Die #CSU hat leider die Grundprinzipien unseres pluralen Rechtsstaats nicht verstanden. Zudem handelt es sich offenkundig um rein wahltaktisch motivierten Missbrauch christlicher Symbole. Was wohl #Jesus dazu sagen würde? pic.twitter.com/WoKrfyFjS9 — Konstantin v. Notz (@KonstantinNotz) April 24, 2018

Die Kreuz-Provokation des Ministerpräsidenten ging über die Grenzen der sozialen Netzwerke hinaus. Unter anderem berichtete Spiegel Online. Mit 26.200 Facebook- und Twitter-Interaktionen auf Platz 1 der deutschsprachigen journalistischen Artikel des Tages.

Die Motive Söders, das meinen allen voran Kritiker, seien klar: Im Vorfeld der Landtagswahlen im Oktober will der Ministerpräsident auf Stimmenfang in konservativen Lagern gehen. Für die CSU geht es um den Erhalt der absoluten Mehrheit. Bislang scheint die Strategie aber nicht aufzugehen: Seit Februar hängt die CSU in Umfragen bei 42% bis 43% fest, hätte damit keine eigene Mehrheit mehr im bayerischen Landtag.

