Zweites „Raus aus den Schulden“-Naddel-Special kann nicht an das erste anknüpfen, „Sarah Kohr“ siegt mit grandiosen Quoten

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. Zweites „Raus aus den Schulden“-Special mit Naddel nur im jungen Publikum über dem Durchschnitt – aber klar schwächer als das erste 2016

2,75 Mio. Menschen interessierten sich also am Montagabend für „Raus aus den Schulden – Promispecial Nadja Abd El Farrag 2018“. Der Marktanteil lag mit 9,2% ziemlich genau im RTL-Mittelmaß, das für die jüngsten 12 Monate bei 9,1% liegt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es etwas besser: 1,35 Mio. junge Seher entsprachen 14,0%. Das RTL-Normalniveau wurde hier um etwa zwei Marktanteilspunkte übertroffen. Im Vergleich zum ersten Naddel-Special aus dem Dezember 2016 ging es aber in beiden Zuschauergruppen klar nach unten: Damals sahen 3,58 Mio. (11,9%) zu, darunter 1,78 Mio. 14- bis 49-Jährige (17,3%).

2. Triumphaler Sieg für den „Sarah Kohr“-Krimi im ZDF

Die klare Nummer 1 des deutschen Fernsehens hieß am Montag „Sarah Kohr – Mord im Alten Land“. Den zweiten Film mit der Ermittlerin sahen 7,33 Mio. Krimifans, der Marktanteil lag bei fulminanten 23,9%. Der erste 90-Minüter mit „Sarah Kohr“, damals unter dem Namen „Der letzte Kronzeuge – Flucht in die Alpen“ sahen im Februar 2014 noch 5,73 Mio. (16,9%). Ein dritter Film wurde kürzlich gedreht, die Reihe geht also nun mit einer kleineren Pause zwischen den Folgen weiter. Das Erste sprang unterdessen mit seiner Tier-Doku „Der Kleine Panda“ wieder klar über die 10%-Marke: 3,29 Mio. bescherten dem 45-Minüter immerhin 10,8%. „Hart aber fair“ erreichte im Anschluss 2,70 Mio. (9,1%).

3. „Sarah Kohr“ auch im jungen Publikum stark – Sieg gegen ProSieben und Sat.1

Auch bei den Unter-50-Jährigen holte der ZDF-Krimi überdurchschnittliche Zahlen. 1,10 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen zu – sehr gute 11,2%. Damit musste sich der Film in der Prime Time nur RTLs „Raus aus den Schulden“ geschlagen geben. ProSieben landete mit „The Big Bang Theory“ (1,05 Mio. / 11,1%) hingegen ebenso hinter „Sarah Kohr“ wie mit „The Middle“ (960.000 / 9,6%) und weiteren „Big Bang Theory“-Episoden. Bei Sat.1 kam „Lethal Weapon“ um 20.15 Uhr nicht über 830.000 und 8,6% hinaus, „Navy CIS: L.A.“ fiel danach mit 720.000 auf 7,4%.

4. „Goodbye Deutschland“ holt über 9%, „Stahl:hart gegen Mobbing“ wieder weniger als 5%

In der zweiten Privat-TV-Liga setzte sich Vox wieder klar an die Spitze: „Goodbye Deutschland!“ sahen von 20.15 Uhr bis 23.10 Uhr 530.000 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei tollen 9,2%. Nach 23.10 Uhr gab es für eine weitere Stunde sogar 9,8%. In der Prime Time sahen damit beinahe so viele junge Menschen Vox wie RTL II und kabel eins zusammen. Bei RTL II blieb „Stahl:hart gegen Mobbing“ nämlich erneut unter der 5%-Marke hängen, enttäuschte mit 420.000 14- bis 49-Jährigen und 4,4%, kabel eins erreichte mit dem „Planet der Affen“ 440.000 und 4,8%. Später lief es für beide Sender etwas besser: RTL IIs „Armes Deutschland“ erzielte solide 5,5%, kabel-eins-Film „Alien – Die Wiedergeburt“ sehr ordentliche 6,5%.

5. zdf_neo mit Krimi und der NDR mit Verbrauchermagazin über der Mio.-Marke

Abseits der großen sechs Sender (ZDF, Das Erste, RTL, Sat.1, ProSieben, Vox) knackten in der Prime Time auch noch zdf_neo und das NDR Fernsehen die Mio.-Marke. zdf_neo gelang das mit zwei Folgen „Inspector Barnaby“: 1,63 Mio. und 1,79 Mio. sahen sie um 20.15 Uhr und 21.50 Uhr, die Marktanteile lagen bei fulminanten 5,3% und 8,3%. Im NDR Fernsehen erreichte das Magazin „Markt“ 1,02 Mio. Neugierige und 3,3%.