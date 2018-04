Projekt „Vesta“: Amazon könnte schon im nächsten Jahr Roboter in die Wohnzimmer seiner Kunden schicken

Von

Vielleicht hätte man Jeff Bezos‘ Schnappschuss ernster nehmen sollen. Vor einem Monat postete der Amazon-Chef ein Foto von der Robotermesse MARS. Zu sehen ist Bezos, wie er mit einem Roboterhund namens SpotMini Gassi ging.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o

— Jeff Bezos (@JeffBezos) March 19, 2018