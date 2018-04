#trending // Entertainment

Der Tod von Avicii hat weltweit Millionen bewegt. Allein die Zahl der journalistischen Artikel mit sechssstelligen Interaktionszahlen ist gigantisch groß. So sammelte das Fachmagazin Billboard 695.000 Likes, Shares & Co., die BBC 360.000, das brasilianische Globo307.000, Variety 272.000, die Elektronic-Dance-Music-Website YourEDM 247.000, usw.

In den sozialen Netzwerken trauerten natürlich auch zahlreiche Kollegen um Avicii: Martin Garrix sammelte mit seinen Worten „Can’t really describe in words how sad I feel right now.. thank you for inspiring me and million others.“ auf Facebook fast 800.000 Likes, Reactions, etc. ein, David Guetta mit „We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician.“ über 460.000, Marshmello mit „I’m at a loss for words, you brought so much shine into our industry. rest easy brother“ 275.000. Auf Instagram erreichten die drei jeweils siebenstellige Interaktionsraten und auch auf Twitter erreichten trauernde Kollegen hunderttausendfachen Zuspruch.

Ein weiteres Indiz für die weltweite Trauer um Avicii: In die weltweiten Spotify-Charts fanden sich am Samstag 16 Avicii-Songs, zum Teil vier Jahre alte in der Top 100. „Wake Me Up“ schaffte es mit 4,5 Mio. gehörten Streams auf Platz 4, „Levels“ mit 4,4 Mio. auf 5 und „Without You“ mit 4,3 Mio. auf 7. Der Musikwelt ist ein Mann mit ganz großem Gespür für Hits verloren gegangen.