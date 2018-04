Ohne Sebastian Kehl, aber mit Philipp Lahm und Hannes Wolf: ARD und ZDF stellen Programm zur Fußball-WM in Russland vor

Ihren Sommer verbringen die Sportjournalisten von ARD und dem ZDF in Baden-Baden: Ab dem 14. Juni, wenn in Russland die Fußball-WM startet, berichten Alexander Bommes, Jochen Breyer & Co. aus dem Kurbad über das Großereignis. Dass sich die Verantwortlichen gegen Moskau als Sendezentrum entschieden haben, liege an "einer umstrittenen Veranstaltung in einem umstrittenen Ausrichterland".