“Was uns bewegt”: stern wirbt mit neuen Claim und frischer Kampagne

Die dazugehörige Motive zeigen dann Doppelseiten aus dem Heft, auf denen der Claim gestempelt wurde.

Entwickelt wurde die Kampagne Inhouse von der Abteilung Kommunikation & Marketing des Hamburger Verlags. Für die Print-Anzeigen planen die Macher mit einem Bruttowerbevolumen von 5,4 Millionen Euro. Zusätzlich sollen TV-Spots in einem Volumen von fünf Millionen Euro gebucht werden.

„Es gibt nichts Besseres als die starken Doppelseiten, wenn man vermitteln will, was den stern so einzigartig macht, übrigens weltweit. Journalistische Kraft und bildstarke Wucht sprechen für sich. Der Blick ins Heft und seine großen Geschichten sind das überzeugendste Argument für den stern – seit 70 Jahren und auch weiterhin“, kommentiert Frank Thomsen, Kommunikationschef von G+J.