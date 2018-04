trending: Ulf Poschardt gegen Antisemitismus, Barbara Bush, das Social-Media-Politiker-Ranking, „Jurassic World“ und Tammie Jo Shults

#trending // Social Media

In den sozialen Netzwerken trauern Millionen um Barbara Bush, frühere First Lady an der Seite von George Bush und Mutter des späteren US-Präsidenten George W. Bush. Barbara Bush starb in der Nacht zu Mittwoch deutscher zeit im stolzen Alter von 92 Jahren. Allein die Todes-Meldungen von ABC, CNN, der New York Times und von Fox News sammelten zusammen mehr als 1,2 Millionen Likes, Shares & Co. ein.

Auf Twitter kamen rund 800.000 Tweets zu Barbara Bush zusammen. Die meisten Likes und Retweets sammelte dabei Barack Obama ein. Er schrieb in seinem Statement: „We’ll always be grateful to Mrs. Bush für the generosity she showed to us throughout our time in the White House, but we’re even more greateful for the way she lived her life – as a testament to the fact that public service is an important ans noble calling; as an example oft he humility and decency that reflects the very best oft he American spirit.“ Über 326.000 Likes und Retweets gab es dafür.

Ihre Wünsche und Erinnerungen an Bush twitterten auch weitere US-Präsidenten wie Bill Clinton und Donald Trump, Politiker anderer Länder wie Justin Trudeau, Wirtschaftslenker wie Tim Cook von Apple, zudem die NASA, der Secret Service, Arnold Schwarzenegger. Der persönlichste Abschieds-Post stammt aber wohl von ihrem Sohn George W. Bush – veröffentlicht auf Facebook: „Barbara Bush was a fabulous First Lady and a woman unlike any other who brought levity, love, and literacy to millions. To us, she was so much more. Mom kept us on our toes and kept us laughing until the end. I’m a lucky man that Barbara Bush was my mother, schreibt er u.a. Sagenhafte 1,86 Mio. Likes, Reactions, Shares und Kommentare kamen in den ersten 20 Stunden nach Veröffentlichung zusammen.