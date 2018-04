Premiumdienst Prime: Amazon durchbricht die 100-Millionen-Kundenmarke

Von

Der 2005 eingeführte Premiumdienst Prime gilt als Amazons wichtigstes Kundenbindungsinstrument. Vor allem für Vielbesteller ist das Angebot unschlagbar: Für die Jahresgebühr von 99 Dollar in den USA bzw. 69 Euro in Deutschland wird die Ware garantiert am nächsten Tag kostenlos geliefert.

Doch der eigentliche Reiz von Prime geht inzwischen über den Lieferservice hinaus: Prime bietet Speicherplatz für Fotos und andere Daten an, vor allem aber jede Menge Content – Amazon Music gewährt kostenlosen Zugriff auf über zwei Millionen Songs, Tauende E-Books können kostenlos geladen und Tausende neue Filme und Serien über Prime Video gestreamt werden, das sich neben Netflix zum zweiten großen Streaming-Dienst der Internet-Ära etabliert hat.

Bisher hatte Konzernchef Jeff Bezos beharrlich über die Höhe der Prime-Kunden geschwiegen. Auf 80 Millionen schätzte der Business Insider im vergangenen Jahr die Kundenzahl von Amazons Premiumdienst, bei dem Kunden in den USA jährlich durchschnittlich 2500 Dollar ausgeben sollen, wie die Investmentbank Morgan Stanley ermittelt hat.

Fakten schuf Jeff Bezos nun mit dem Durchbruch durch die 100-Millionen-Kundenmarke im Rahmen des jährlichen Briefs an die Aktionäre, den CNBC-Marktkommentator James Cramer „den vielleicht besten Aktionärsbrief“ nannte, „den ich je von einem CEO gelesen habe“.

Bezos‘ shareholders letter may be the best i have ever read by any ceo… $AMZN

— Jim Cramer (@jimcramer) April 18, 2018