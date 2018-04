Ausbruch aus dem Mode-Korsett: The Curvy Magazine wird das erste gedruckte Frauenheft für Plus-Size-Fashion

Knapp ein Jahr nach seiner Gründung wagt das Online-Magazin Thecurvymagzine.com den Sprung aus dem Web an den Kiosk. Unter dem Slogan #celebratethedifference will sich das Mode/Lifestyle-Heft ausschließlich an Frauen richten, deren Kleidergröße bei 42+ liegt. Die erste Ausgabe No. 01/18 erscheint am 9. Mai 2018.