#trending // Social Media Ein Familienfoto mit Geburtstagskind hat auf Instagram am Dienstag gleich zweimal die Mio.-Likes-Marke geknackt. Zu sehen: Victoria Beckham, die 44 geworden ist und ihre vier Kinder. Ihr Mann David postete das Foto mit dem Zusatz „Happy birthday to this young lady… Amazing mummy @victoriabeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven“ und erntete 1,17 Mio. Likes, Victoria Beckham selbst kam mit dem Bild und „Birthday eve with my babies x love u so much @davidbeckham kisses x“ auf 1,07 Mio. Likes. Birthday eve with my babies x love u so much @davidbeckham kisses x A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 16, 2018 at 6:09pm PDT