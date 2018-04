#trending // Politik

Depressive Menschen sollen registriert und in Krankenhäusern wie Straftäter festgehalten werden? Was klingt wie eine Regelung aus einer anderen Zeit, steht so offenbar in einem neuen Gesetzesentwurf, den die neue bayerische Landesregierung verabschiedet hat. Das „Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz“ sorgt am Montag für bundesweite Diskussionen und Proteste in den sozialen Netzwerken.

Zuerst berichtet hatte über das neue Gesetz die Süddeutsche Zeitung. Heribert Prantl kommentiert dort u.a.: „Schon der Name des Gesetzes ist eine Täuschung: Es enthält vier Paragrafen über ‚Hilfe‘ für Kranke – und 35 über ihre ‚Unterbringung‘ zu Zwecken der Gefahrenabwehr. Die Fachwelt ist entsetzt.“ Prantls Fazit: „Und wo entsteht dieses Gesetz? Nicht in Moskau, sondern in München. Ein Rechtsstaat sieht anders aus.“ Der Text sammelte am Montag herausragende 48.100 Likes, Shares & Co. bei Facebook und Twitter ein -so viele wie kein anderer deutschsprachiger Artikel.

Die Meinung der Social-Media-Nutzer war dabei eindeutig, es gab fast ausschließlich kritische Kommentare. Weitere Medien sprangen auf das Thema und machten es noch größer. Wenn die bayerische Landesregierung vorhatte, das Gesetz ohne großes Aufsehen durchzuwinken, dann wurden diese Pläne am Montag durch die riesige Social-Media-Empörung durchkreuzt.