Focus fällt mit „Richtig laufen!“ am Kiosk auf ein 16-Wochen-Tief, auch Spiegel und stern mit blassen Zahlen

Miese Cover-Check-Woche für den Focus: Mit Heft 12/2018 und dem Titel "Richtig laufen!" verkaufte das Magazin im Einzelhandel nur 52.078 Exemplare - so wenige wie seit 16 Wochen nicht mehr. Der Spiegel und der stern blieben mit ihren Ausgaben 12 ebenfalls unter dem Soll: bei 174.658 bzw. 146.826 Einzelverkäufen laut IVW.

Von

Der Spiegel machte sein Heft 12/2018 Mitte März mit dem Fall Skripal auf: „Todesgrüße aus Moskau: Der Giftanschlag und der neue Kalte Krieg“ titelte das Magazin. Interessiert hat die Story offenbar unterdurchschnittlich viele potenzielle Spiegel-Käufer, denn wie die nun von der IVW veröffentlichten Zahlen zeigen, blieb der Einzelverkauf in Supermärkten, Tankstellen, Kiosken, etc. bei 174.658 Exemplaren hängen. Zum Vergleich: Der 12-Monats-Durchschnitt des Spiegels liegt bei 196.200 Einzelverkäufen, der 3-Monats-Durchschnitt bei 178.400. Immerhin: In drei der vorigen vier Wochen lag die Zahl noch unter den nun erreichten 174.658 Exemplaren. Der Gesamtverkauf inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen erreichte eine Zahl von 706.191, darunter 66.993 ePaper.

Der stern zeigte auf seinem Heft 12 unterdessen den Dalai Lama – und titelte dazu: „Exklusiv: Der geheime Schatz des Dalai Lama – Faszinierende Bilder: Tibets buddhistisches Erbe – und wie es vor dem Vergessen bewahrt wird“. 146.826 Leute griffen im Einzelhandel zu, auch das ist eine unterdurchschnittliche Zahl. Das Normalniveau der jüngsten 12 Monate liegt bei 163.300 Einzelverkäufen, das der jüngsten drei Monate bei 149.700. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: 540.372 Exemplare, inklusive 23.098 ePaper.

Anzeige

Der Verlierer der Woche ist aber eindeutig der Focus: Mit nur 52.078 Einzelverkäufen landete er deutlich unter seinem 12-Monats-Durchschnitt von 67.300, bzw. seinem 3-Monats-Durchschnitt von 78.100. Passiert ist das mit einem sehr typischen Focus-Titel: „Richtig laufen! Für Einsteiger und Fortgeschrittene: Wie Sie perfekt trainiert in die Saison starten“. Insgesamt wechselte die Ausgabe 340.215 mal den Besitzer – 37.233 mal als ePaper.

Mit unserem Cover-Check-Tool können Sie jederzeit sehr flexibel die vergangenen und aktuellen Einzelverkäufe von Spiegel, stern und Focus analysieren