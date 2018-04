„Tatort“ siegt vor stabil guter „Ella Schön“, „The Voice Kids“-Finale mit blassen Zahlen

An die 10-Mio.-Marke kommt der "Tatort" derzeit zwar nicht mehr heran, mit 8,68 Mio. und 24,8% gewann der neueste Fall aus Franken dennoch souverän den Sonntag. Zufrieden kann aber auch das ZDF sein: mit erneut mehr als 5 Mio. Sehern für die neue Reihe "Ella Schön". "The Voice Kids" endete unterdessen mit sehr verhaltenen Zahlen - 7,4% im Gesamtpublikum und 10,5%

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. „Tatort“ siegt bei Jung und Alt, „Ella Schön“ stabil erfolgreich

Die Nummer 1 des deutschen Fernsehens hieß also auch an diesem Sonntag „Tatort“. 8,68 Mio. Menschen sahen „Ich töte niemand“, den neuesten Fall aus Franken. Der Marktanteil lag bei gewohnt grandiosen 24,8%. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich der Krimi den Sieg mit 2,53 Mio. und 21,4%. Doch bleiben wir vorerst im Gesamtpublikum: Hinter der 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten (7,54 Mio. / 24,4%) folgt hier der zweite Teil aus der „Ella Schön“-Reihe des ZDF: Erneut sahen mit 5,22 Mio. über 5 Mio. Menschen zu, der Marktanteil lag bei guten 14,9%. Weitere „Ella Schön“-Filme dürften also in Auftrag gegeben werden.

2. „The Voice Kids“ endet blass und mit Niederlage gegen Filme von RTL und ProSieben

Noch vor fünf Jahren startete die erste „The Voice Kids“-Staffel mit 22,3% bei den 14- bis 49-Jährigen – und endete im Finale mit immerhin noch 16,1%. Davon ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Der beste Marktanteil des 2018er-Durchgangs lag bei 12,7%, das Finale nun bei blassen 10,5%. Nur noch 1,05 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen zu – um 20.15 Uhr lag Sat.1 damit hinter dem Ersten, sowie RTL und ProSieben. Bei RTL erreichte die Free-TV-Premiere von „The Last Witch Hunter“ 1,55 Mio. junge Zuschauer und 13,5%, ProSieben kam mit „Fantastic 4“ – ebenfalls eine Free-TV-Premiere – auf 1,27 Mio. und 11,3%.

3. Ruhrderby lockt fast 1,5 Mio. zu Sky – Marktführer am Nachmittag!

Einen großen Erfolg kann Pay-TV-Anbieter Sky feiern. 1,46 Mio. Fußball-Fans schalteten dort ab 15.30 Uhr das Ruhrderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund ein, der Marktanteil lag bei 10,4%. Damit landete Sky trotz der natürlich deutlich geringeren technischen Reichweite gegenüber Free-TV-Sendern die Marktführerschaft zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr. Auch Das Erste und das ZDF erreichten zu dieser Zeit weniger Menschen. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprachen 730.000 Fans sogar 15,9%, Platz 17 in den Tages-Charts und natürlich auch der Marktführerschaft um 15.30 Uhr.

