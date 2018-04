„So schlimm wie noch nie“: Peter Maffay und Wolfgang Niedecken kritisieren Echo-Verleihung an Kollegah und fordern weitere Konsequenzen

Die Kritik an der Echo-Musikpreisverleihung vergangene Woche reißt nicht ab. Bereits zwei Künstler haben ihre Auszeichnungen aus Protest für den Echo an die Gangster Rapper Kollegah und Farid Bang zurückgegeben. Via Facebook üben nun Peter Maffay und Wolfgang Niedecken von BAP scharfe Kritik an der Verleihung und fordern weitergehende Konsequenzen.