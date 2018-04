Sie wollte sich nicht erpressen lassen: Conchita Wurst nutzt Instagram, um HIV-Diagnose öffentlich zu machen

"Ich bin seit vielen Jahren HIV-Positiv": In über 600 Zeichen erklärte Conchita Wurst bei Instagram, warum sie sich dazu entschieden hat, ihre Diagnose öffentlich zu machen. Offenbar hatte ihr Ex-Freund gedroht, die Öffentlichkeit gegen den Willen der Sängerin zu informieren – woraufhin sie die sozialen Medien als Kanal wählte, um sich selbstbestimmt zu outen.

„Heute ist der Tag gekommen, mich für den Rest meines Lebens von einem Damoklesschwert zu befreien“, schreibt die österreichische Sängerin in einem Instagram-Post, den sie am Sonntag veröffentlichte. Sie sei seit vielen Jahren unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze und damit nicht in der Lage, den Virus weiter zu geben.

Eigentlich sei dies für die Öffentlichkeit irrelevant, so Conchita Wurst, doch ein Ex-Freund habe gedroht, die Information gegen ihren Willen öffentlich zu machen. Doch die Künstlerin will sich nicht einschüchtern oder erpressen lassen. Deshalb nutzte sie die Reichweite auf ihrem Instagram-Profil, um die Nachricht selber zu verbieten. „Ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen“, schreibt sie.

Von ihren Fans erfährt die Sängerin viel positiven Zuspruch. Knapp 30.000 mal wurde der Beitrag mittlerweile gelikt; in den zugehörigen Kommentaren heißt es beispielsweise: „Respekt für soviel Mut,Größe und Offenheit. Zurecht bist du für soviele ein Vorbild“ oder „Du kannst soviel Gutes tun jetzt und tust es damit bereits in einem dir unvorstellbaren Ausmaß … Chapeau !“

Conchita Wurst – eine Diva mit Bart – ist eine Kunstfigur des österreichischen Sängers und Travestiekünstlers Thomas „Tom“ Neuwirth. Im Mai 2014 gewann Conchita Wurst den Eurovision Song Contest mit dem Titel „Rise Like a Phoenix“.