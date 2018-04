Keine Skandale, viele Gewinner: Die Grimme-Preise 2018 wurden vergeben

Sie sind das Gütesiegel für hochwertige Fernsehproduktionen: Im westfälischen Marl sind am Freitag die diesjährigen Grimme-Preise verliehen worden. Dabei wurden so viele Einzelpreisträger wie nie zuvor in der 54-jährigen Geschichte des Grimme-Preises ausgezeichnet. Die Grimme-Gala bot sowohl Tränen als auch viel Gelächter.

Von Claudia Bonati, dpa

„Wenn es den Grimme-Preis nicht schon geben würde, müsste man ihn erfinden“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). In Anspielung auf US-Präsident Donald Trump fügte der Landesvater an: „In einer Zeit, in der der Fake zur Realität zu werden scheine, ist die Auszeichnung von hochwertigen Fernsehproduktionen wichtiger denn je.“ Laschet selbst erklärte, er sei ein begeisterter Fernsehzuschauer und sehe vor allem am späten Abend gerne noch ausgewählte Serien. Unter dem Gelächter des Marler Publikums erzählte er, dass er „Fernsehserien noch aufnehme“. Auf die Mediatheken der Fernsehsender greife er ab und zu zurück.

Traditionell zeigte bei der Grimme-Gala ein kurzer Trailer die Arbeit jedes Preisträgers, bevor die Akteure auf die Bühne gebeten werden. Die kurzen Einspieler waren humorvoll, eindrücklich, aufwühlend und machen oftmals betroffen. Bei fiktionalen Arbeiten genauso wie bei dokumentarischen. Still wurde es im Marler Theater, als der Publikumspreis der Marler Gruppe übergeben wird. Ausgezeichnet wurde der Film „Eine unerhörte Frau“ (ZDF/Arte). Er zeigt die wahre Geschichte einer Bäuerin, die gegen ignorante Ärzte für ihre kranke Tochter kämpft. Schauspielerin Rosalie Thomass konnte auf der Bühne die Tränen kaum unterdrücken, als Angelika Nachtmann, die sie im Film verkörpert, die Bühne betrat. Nachtmann berichtete kurz, dass es ihrer Tochter inzwischen besser, aber noch nicht gut gehe.

Auf der Grimme-Gala ging es im Minutentakt weiter. Atemloses Schweigen in Marl, als der Einspieler zu „Alles gut – Ankommen in Deutschland“ (NDR/SWR) lief. Filmemacherin Pia Lenz begleitet in ihrem Film über ein Jahr zwei Flüchtlingskinder. Die beiden Jungs sprechen schnell deutsch und möchten in die Schule gehen. Integration gelingt aber nur bedingt, auch weil der Familie die Abschiebung droht. Eindrückliche Szenen zeigten die große Einsamkeit der Flüchtlinge, begründet die Jury den Preis. Lenz stelle die Probleme des Ankommens in den Mittelpunkt und mache klar, dass Integration Hoffnung und Unterstützung der Gesellschaft brauche.

Aber auch humorvolle Momente kamen auf der Grimme-Gala nicht zu kurz. Für ihr „Gosling-Gate“ konnten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Auszeichnung entgegen nehmen. Ihnen gelang es, für eine Ausgabe der Sendung „Circus HalliGalli“ einen Doppelgänger von US-Schauspieler Ryan Gosling in die Verleihung der Goldenen Kamera zu schleusen. Die Jury attestierte eine „denkwürdige“ Ausgabe, die „gleichermaßen packendes Unterhaltungsfernsehen im gewohnten Stil der Sendung wie auch bitterböse Medienkritik“ liefert. Das Ziel sei eigentlich gar kein Preis, sondern nur der Spaß gewesen, scherzte Winterscheidt am Rande des roten Teppichs.

Zu den dritten Grimme-Ehren kam das „Neo Magazin Royale“ (ZDFneo) für die Folge „Eier aus Stahl – Max Giesinger und die deutsche Industriemusik“. Jan Böhmermann erklärt darin, wie das „durchkalkulierte Industrieprodukt“ deutsche Popmusik zustande kommt. Die Folge gehört „zu den raren Unterhaltungshöhepunkten des Jahres 2017″, urteilte die Jury.“Marl wird nie langweilig“, bedankte sich Böhmermann beim Publikum.

In diesem Jahr kamen außerdem gleich drei Bezahlsender mit ihren eigenproduzierten Serien zu Ehren. Mit Netflix erhielt erstmals ein Streamingdienst für seine Serie „Dark“ eine Auszeichnung. Außerdem bekam die erste Koproduktion von ARD und dem Pay-TV-Anbieter Sky, die historische Krimiserie „Babylon Berlin“, einen Grimme-Preis. Mit „4Blocks“ erhielt eine dritte Serie eines Bezahlsenders (TNT Serie) eine Auszeichnung.

Die meisten Preise wurden aber wieder in der Kategorie „Information & Kultur“ vergeben, genau genommen an die Information. Unter anderen gewann die „Panorama“-Redaktion der ARD für ihre Berichterstattung zum G20-Gipfel den Grimme-Preis für journalistische Leistung.

Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für deutsche Fernsehsendungen. Die Preise werden seit 1964 jährlich vom Grimme-Institut verliehen.