trending: Cristiano Ronaldos „erbärmlicher“ Jubel, Büro-Eulen, die Lafontaines und Syrien, der Echo-Skandal und die schwindende Erinnerung an den Holocaust

Erneut führen zwei Crime-Stories die Social-Media-News-Charts des Tages an. Der Mordfall vom Jungfernstieg, bei dem ein Mann seine Ex-Frau und Tochter erstochen hat, bescherte dem Hamburger Abendblatt Platz 1: 15.000 Interaktionen gab es für den Artikel „Doppelmord am Jungfernstieg: Vater ersticht Ex-Frau und Kind“. Auf Rang 2 folgt der Auftakt eines Gerichtsprozesses in einem erschütternden Fall von Kindesmissbrauch: RTL Next sammelte mit „Mutter verkauft Sohn (9) an Pädophile: Erster mutmaßlicher Täter in Freiburg vor Gericht“ 14.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein.

Auf dem dritten Platz findet sich ein Kommentar der Welt, der zeigt, wie sehr der Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo polarisiert: „Warum Ronaldos Jubel einfach nur erbärmlich ist“ dreht sich um seinen Oberkörper-Entblößungs-Macho-Posen-Jubel, nachdem ein umstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit seinen Club Real Madrid vor einer Blamage im heimischen Stadion gegen Juventus Turin bewahrt hat. Autor Jens Bierschwale argumentiert: „Die Selbstdarstellung in entsprechender Pose war ihm mal wieder wichtiger als eine faire Geste, die die Italiener ob der dramatischen Ereignisse in den Schlussminuten und ob der respektablen Reaktion ihrer Fans im Hinspiel allemal verdient gehabt hätten. Stattdessen: ein erbärmlicher, ein charakterloser Jubel.“ 10.200 Likes & Co. gab es dafür – u.a. durch ein Facebook-Post des Ex-Handballers Stefan Kretzschmar.