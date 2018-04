Facebook unter Dauerdruck: EU-Parlament will Zuckerberg-Anhörung, in den USA fliehen die Nutzer

Von

Mark Zuckerberg bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Kaum hat der 33-Jährige den zweitägigen Anhörungmarathon in den USA halbwegs unbeschadet überstanden, wollen Politiker diesseits des Atlantiks Anworten vom Facebook-Chef zum Datenskandal.

Die Grünen-Politiker Jan Philipp Albrecht und Sven Giegold hatten EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani aufgefordert, den Facebook-Chef zur Anhörung nach Brüssel zu zitieren: „Zuckerberg muss sich nun den Europaabgeordneten stellen, um glaubwürdig zu bleiben“, erklärte Albrecht.

Am Abend war klar, dass das EU-Parlament der Zuckerberg-Anhörung geschlossen zustimmte. EU-Parlamentspräsident Tajani twitterte dazu heute, er sei zuversichtlich, dass Zuckerberg erscheine. „Wir sind zuversichtlich, dass Herr Zuckerberg auch bereit sein wird, unsere Fragen zu beantworten und damit zeigt, dass er sich ebenso gegenüber den europäischen Bürgern verpflichtet fühlt.“

Facebook hearings demonstrate that concerns remain over compliance with rigorous EU data privacy standards. We are confident that Mr Zuckerberg will also be willing to answer our questions, showing that he is equally committed to being accountable to European citizens. — Antonio Tajani (@EP_President) April 12, 2018

#DeleteFacebook: Nutzer ziehen nach Datenaffäre Konsequenzen

Abgesehen von Showdowns mit der Politik droht dem Facebook-Chef Ungemach in seinem Arbeitsalltag. Wie der Marktforscher Techpinions in einer Studie unter amerikanischen Nutzern herausgefunden haben will, hat der Datenskandal um Cambridge Analytica reale Konsequenzen für Facebook.

Demnach hätten 9 Prozent der Befragten angegeben, dass sie Facebook in Reaktion auf die Datenaffäre in den vergangenen Wochen verlassen hätten. Und 17 Prozent der amerikanischen Facebook-Nutzer gaben an, sie hätten die App auf ihrem Smartphone gelöscht. 35 Prozent gaben sogar an, sie würden das Social Network als Konsequenz nun weniger nutzen.

Mark Zuckerberg hat einem Nutzerrückgang zuletzt sowohl in Interviews als auch vor dem US-Kongress widersprochen. Ob die Befragten am Ende mehr Absicht als ihr tatsächliches Handeln ausdrückten, bleibt abzuwarten – alarmierend ist die neue Facebook-Ablehnung allemal. An der Wall Street gab die Facebook-Aktie nach der Erholung der vergangenen Handelstage wieder um 1,5 Prozent auf knapp 164 Dollar nach.