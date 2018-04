Deutliches Zuschauerplus für die Echo-Verleihung, ZDF-Reihe „Tonio & Julia“ startet nur solide

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Donnerstag wissen müssen:

1. Echo-Verleihung macht Vox glücklich – mit deutlichem Zuschauer- und Marktanteilsplus

1,79 Mio. Menschen interessierten sich am Donnerstagabend also für die Vox-Übertragung der Echo-Verleihung, der Marktanteil lag bei guten 6,6%. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es noch viel besser: 1,01 Mio. Seher entsprachen hier stolzen 11,5%. Damit wurden die Zahlen des ersten Vox-Echos 2017 klar übertroffen: Damals sahen insgesamt 1,28 Mio. (4,5%) zu, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 760.000 (8,3%). Mit den 11,5% knüpft die Veranstaltung wieder an die Zahlen des Ersten an: Dort kam die letzte Echo-Verleihung 2016 auf 11,7% im jungen Publikum. Insgesamt sahen dort aber damals noch 3,38 Mio. Menschen zu, also fast doppelt so viele wie jetzt bei Vox.

2. „Tonio & Julia“ startet im ZDF-Mittelmaß und verliert gegen den „Lissabon-Krimi“, der sein Vorwochen-Niveau aber nicht halten kann

Im ZDF lief um 20.15 Uhr die erste Folge der neuen Reihe „Tonio & Julia“. 3,93 Mio. sahen zu, der Marktanteil von 12,8% ist für ZDF-Verhältnisse ein solides Ergebnis. Kein Flop, aber auch kein sonderlicher Hit. Vor dem Film landeten am Donnerstag die 20-Uhr-„Tagesschau“ mit 4,89 Mio. Sehern und 17,6%, sowie der zweite „Lissabon-Krimi“ mit 4,57 Mio. und 14,9%. Im Vergleich zur Vorwoche gingen der neuen Krimireihe damit aber 1,20 Mio. Zuschauer und drei Marktanteilspunkte verloren.

3. „Germany’s next Topmodel“ siegt im jungen Publikum mit starken 16,7%

Bei den 14- bis 49-Jährigen entschied die ProSieben-Casting-Soap „Germany’s next Topmodel“ den Tag für sich. 1,59 Mio. junge Zuschauer entsprachen 16,7% – der zweitbeste Marktanteil der jüngsten sechs „Topmodel“-Wochen. RTL kam mit seinen „Cobra 11“-Wiederholungen nur auf 11,7% und 7,8%, Sat.1 erreichte mit dreimal „Criminal Minds“ 7,0%, 6,5% und 7,4%.

4. Grandiose Europa-League-Zahlen für Sport1

Spannend: Der erfolgreichste Privatsender war in der Prime Time nicht RTL, ProSieben oder Sat.1, sondern Sport1. 2,56 Mio. Fans sahen dort das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League zwischen Olympique Marseille und RB Leipzig, der Marktanteil lag bei grandiosen 9,4%. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprachen 900.000 Zuschauer sogar 10,0%. Unschön für Sport1: Im Halbfinale ist nun kein deutsches Team mehr dabei. Und in der kommenden Saison wechseln die Free-TV-Europa-League-Rechte bekanntlich zu RTL und Nitro.

