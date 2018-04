New York Das Stadtmagazin von New York scheint gerade auch nicht sonderlich begeistert von Trump zu sein. Die Schweinenase steht dem Präsidenten zudem so gar nicht. Titelthema ist Korruption. Trump wurde schon mit vielen Vergehen und Verfehlungen in Verbindung gebracht, Korruption spielte dabei keine große Rolle - bislang.