Chart-Erfolg plus Juroren-Stimmen: So kamen die umstrittenen Rapper Kollegah und Farid Bang zu ihrem Echo

Donnerstagabend wurden die Echos verliehen. Gewonnen haben beim wichtigsten deutschen Musikpreis unter anderem Helene Fischer, Mark Forster – und die Rapper Kollegah und Farid Bang, über deren Nominierung bereits im Vorfeld kontrovers diskutiert wurde. Angesichts der inhaltlichen Querelen um Kollegah & Co. stellt sich die Frage: Wer entscheidet beim Echo letztendlich eigentlich über die Gewinner?

Von

Ausschlaggebend für eine Echo-Nominierung sind erst einmal die Verkaufszahlen. Aus den fünf Top-Sellern der Preis-Kategorien (wie „HipHop“, „Rock“ etc.) wählt eine Fachjury dann, mit je einer Stimme pro Mitglied, ihren Favoriten. Das Endergebnis ergibt sich aus der Zusammenführung der Jurystimmen und der Charterfolge, wobei beide Kriterien gleich stark gewichtet sind.

Wenn man also die Nominierten in der Kategorie HipHop vergleicht, fällt gleich auf, dass das Album von Farid Bang und Kollegah (bürgerlich Felix Blume und Farid Hamed El Abdellaoui) mit Platin also deutlich mehr Verkäufe erzielt hat als die Mitbewerber 187 Straßenbande (Gold), Kontra K (Gold), RAF Camora (Gold) und Spongebozz (keine). Eine Goldene Schallplatter erhalten Musiker ab 100.000 verkauften Alben und Platin ab 200.000.

Damit steht also das Album „Jung, brutal, gutaussehend“ von Farid Bang und Kollegah anfangs auf dem ersten Platz in dieser Kategorie. Dass dies aber – zumindest theoretisch – nichts zu bedeutend hat, zeigt wiederum dieses Beispielszenario:

Anzeige

Heißt aber auch im Fall des HipHop-Echos, dass die Jury nicht geschlossen Farid Bang und Kollegah abgelehnt hat, bzw. dass die Rivalen die Experten offenbar im Vergleich zu den umstrittenen Battle-Rappern nicht wirklich überzeugten.