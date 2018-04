trending: Donald Trumps Raketen, Mark Zuckerbot, Beatrix von Storchs Entschuldigung, 187 Strassenbande und Tristan Thompson

#trending // Politik

Der nach Interaktionen populärste Facebook-Post deutscher Politiker, Politikerinnen und Parteien hatte am Mittwoch ebenfalls mit dem USA-Russland-Konflikt in Syrien zu tun. Mit der Frage „Geht’s noch!?“ und Sätzen wie „In Syrien droht jetzt, was selbst in all den Jahren des Kalten Krieges verhindert werden konnte: eine militärische Konfrontation der Atommächte. Statt weiter in blinder Nibelungentreue zu verharren, sollte Merkel endlich den Mut aufbringen, gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriff ihrer NATO-Partner Position zu beziehen!“ sammelte Sahra Wagenknecht rund 19.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare ein.

Beatrix von Storch versuchte es unterdessen mit einer ellenlangen Entschuldigung zu ihrem Münster-Tweet, mit dem sie am Wochenende für so viel Empörung gesorgt hatte. Ihr 4.400 Zeichen langer Text beginnt mit den Worten „Ich habe mit meinem Tweet zu Münster einen Fehler gemacht und das tut mir leid. Ich habe einen falschen Verdacht zur Unzeit geäußert, bevor die Fakten bestätigt waren.“ Doch schon direkt danach schwenkt sie um in ein erneutes Merkel-Bashing: „Ich möchte nie wie Angela Merkel sein, die ihre Fehler nicht zugibt. Merkel bleibt bis heute bei ihrem ‚Wir schaffen das.'“ Und auch danach wechseln sich diese beiden Pole ab: Entschuldigungen wie „Es fällt schwer in Zeiten wie diesen immer besonnen zu bleiben, die Ruhe zu behalten. Doch genau das erfordert der Ernst der Lage – gerade von Politikern“ und politische Beschuldigungen wie „Denn solange Angela Merkel IHRE Fehler nicht eingesteht und daraus politische Konsequenzen zieht, nämlich die Grenzen zu schützen, das Asylrecht zu ändern, Gefährder festzunehmen und abzuschieben, muss, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer am Wochenende sagte, mit einem Anschlag in Deutschland ‚jederzeit gerechnet werden.'“ Bei ihren Anhängern kam die Entschuldigung gut an, es gab 5.000 Interaktionen.