Ein Log-in für digitale Behördengänge: „Verimi kann die vertrauenswürdigste Plattform werden“

Für Himmelreich vom BVDW steht fest, dass durch die DSGVO Regeln geschaffen werden, die einen geschützten Log-in garantieren. Auf die Frage, ob Verimi die europäische Antwort auf den Datenskandal ist, sagt er: „Europa hat diese Antwort längst gegeben mit der EU-Datenschutzgrundverordnung, die bereits in Kraft getreten ist und ab dem 25. Mai Anwendung findet. Von Regulierungsseite gibt es also keinen Bedarf, viele der aktuell diskutierten Aspekte sind hier bereits enthalten.“ Himmelreich betont, dass die Wirtschaft unabhängig davon gut beraten sei, über die Datenverarbeitung transparent zu informieren, um Vertrauen aufzubauen. „Auf Basis dieses Regulierungsrahmens bietet sich für Europa tatsächlich auch die Chance, sich gegenüber anderen Märkten als datensicherer Raum zu positionieren.“

Verimi wirbt mit datenschützendem Umgang wie auch größtmöglicher Kontrolle durch den Nutzer. So könnten diese selbst bestimmen, welche Verimi-Partner auf die eingebrachten, deutlich sensibleren Daten, zugreifen können. „Es muss uns gelingen, eine europäische Antwort auf die Datenmacht von Facebook, Google & Co. zu liefern“, so Verimi-Chefin Donata Hopfen im MEEDIA-Interview . „Zunächst startet Verimi in Deutschland. Hier entsteht die Blaupause, um das Konzept und die Technologie in andere europäische Länder auszurollen.“ Es scheint ein ehrgeiziges Ziel des Startups zu sein, Konkurrenz für den Facebook-Log-in zu werden. Doch der Markt der digitalen Identitäten ist nicht abschließend entwickelt. „Für Behördengänge, Steuererklärungen, Ärzte, Krankenkassen und vieles mehr, brauchen wir sichere Identifizierungen. In diesem Bereich kann Verimi Vorreiter werden“, so Schallbruch.