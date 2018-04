#trending // Worldwide

Die Anhörung von Mark Zuckerberg vor dem US-Senat war natürlich ein großes Thema im Netz. Allein der Name „Zuckerberg“ kam am Dienstag in über 840.000 Tweets vor. Und wo sollte man sich das Ereignis besser live anschauen als auf Facebook – das dachten sich Millionen. CNN, Fox News und Time sammelten die meisten Zuschauer ein. Im Verlauf der vielen Stunden sanken die Live-Zuschauerzahlen aber bei den meisten Streams. Zuckerbergs Antworten wiederholten sich, neue Erkenntnisse gab es für informierte Menschen ohnehin kaum bzw. gar nicht.

„Gegrillt“, wie viele titelten, wurde Mark Zuckerberg nicht wirklich. Zwar trug so mancher Senator gut recherchierte und hart formulierte Fragen vor, doch richtig nachgehakt wurde nur selten. Dafür besitzen die meisten der Senatoren nicht das nötige Detailwissen. Eine der populärsten Tweets zu der Anhörung nahm diese Tatsache aufs Korn: „Mr. Zuckerberg, a magazine i recently opened came with a floppy disk offering me 30 free hours of something called America On-Line. Is that the same as Facebook?“ wurde Senator Chuck Grassley, 84 Jahre alt, in den Mund gelegt. Ein anderer Tweet mit vielen Likes und Retweets lautete „It would be cool to see Zuckerberg questioned by people who know how Facebook works„. Und noch einer: „ZUCKERBERG: im ready to answer any questions u might have about facebook / 84-YEAR-OLD SENATOR: excellent. mr zuckerberg my farmville farm needs more pigs but i cannot figure out where to purchase them„.

Trotz der Langatmigkeit und dem Mangel an neuen Erkenntnissen gilt aber das, was Raul Krauthausen twitterte: „Warum gibt es sowas nicht auch in # Deutschland zum # Dieselgate, dem # NSA-Skandal oder # NSU-Prozess?“