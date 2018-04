RTL II gewinnt mit „Hartz und herzlich“ die Prime Time im jungen Publikum, RTL-Serie „Jenny“ fällt komplett unter 10%

Toller Erfolg für RTL II: Mit der Doku-Soap "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" lockte der Sender am Dienstagabend 920.000 14- bis 49-Jährige. Das entsprach einem hervorragenden Marktanteil von 10,0% und angesichts der Schwäche von RTL, ProSieben & Co. sogar dem ersten Platz in der Prime Time. Die neue RTL-Serie "Jenny - echt gerecht" fiel unterdessen auf 9,7% und 8,3%.