Neue Vorwürfe in der #MeToo-Affäre im WDR: „Wir sollten Ruhe geben und das nicht an die große Glocke hängen“

Nach der Freistellung des WDR-Korrespondenten, der über Jahre hinweg Frauen sexuell belästigt haben soll, erweitert sich der Kreis der möglichen Betroffenen. Am heutigen Mittwoch legt die Bild-Zeitung mit neuen Vorwürfen nach, die sich auch gegen Führungskräfte des Senders richten: So sollen betroffene Frauen angewiesen worden sein, Ruhe zu geben.

Die Bild zitiert eine Frau, die mehrfach von dem WDR-Korrespondenten belästigt worden sei. Die beschriebenen Vorfälle reichen dem Bericht zufolge bis in die 90er Jahre zurück, in denen der Journalist sie nach einer Konferenz körperlich bedrängt und sich später bei einem Treffen zuhause vor ihr entblößt haben soll. Parallel soll er der Journalistin vermittelt haben, über ihre Karriere entscheiden zu können.

Dem Bild-Bericht zufolge sei der WDR über die Vorfälle informiert worden, habe aber nichts unternommen. Stattdessen berichtet die mutmaßlich Betroffene über die Reaktion ihres Vorgesetzten: „Der hat uns nur gesagt, wir sollten Ruhe geben und das nicht an die große Glocke hängen.“

Dass die Vorfälle zu dieser Zeit auch schon auf höheren Ebenen bekannt gewesen sein sollen, will Bild aus ihr vorliegenden Dokumenten erkennen. So zitiert das Blatt aus einem Schreiben des Personalrates an die damalige Fernsehdirektorin Verena Kulenkampff, in dem von möglicher sexueller Belästigung am Arbeitsplatz berichtet wird. Gegenüber Bild hat Kulenkampff die Vorwürfe dementiert: „Davon ist mir nichts bekannt. Ich kann mich an nichts erinnern.“

Mit der Berichterstattung wächst der Druck auf die Spitze des WDR. Mittlerweile mehrere Berichte legen nahe, dass Führungskräfte jahrelang Belästigungen geduldet haben anstatt sie zu ahnden. Das trifft auch auf die aktuellen Führungskräfte Jörg Schönenborn (Fernsehdirektor) und Intendant Tom Buhrow zu. Correctiv und stern hatten zuerst über die Belästigungsvorwürfe berichtet.

Buhrow hatte den Journalisten erst nach intensiver Berichterstattung in der vergangenen Woche freigestellt und sieht sich auch intern großer Kritik ausgesetzt. So hatte die Personalrätin Christiane Seitz in einer Mail an mehrere Mitarbeiter kritisiert, dass Intendanz und Fernsehdirektion wegschauen und Verbesserungsvorschläge ablehnen würden. Seitz trat daraufhin aus dem so genannten Interventions-Ausschuss, an den sich Betroffene wenden können, zurück.