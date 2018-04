„Ich hab die Stufe nicht gesehen“: BBC-Moderator fällt vor laufender Kamera in den Pool

Von

„Ich hab die Stufe nicht gesehen“, lacht Mike Bushell, der Moderator von „BBC Breakfast“, nachdem er mit Mikro in der Hand und voll bekleidet in ein Schwimmbecken stolperte. Bushell war gerade dabei, das englische Schwimmteam zu den Commonwealth Games zu befragen, als er plötzlich ausrutsche und im Wasser landete. Ein kurzer Clip, der die witzige Szene zeigt, wurde bei Twitter mittlerweile bereits über 90.000 mal angesehen:

Auch die Redaktion von „BBC Breakfast“ kann über den kleinen Ausrutscher offensichtlich herzlich lachen und feuerte am Mittwochmorgen gleich mehrere Tweets zu der Szene ab:

🤣 In case you missed it… 😱 What a recovery from Mike Bushell! #MikeFallsIn #BBCBreakfast pic.twitter.com/c9OVGdtFxb

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 11. April 2018