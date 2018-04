Analyst: Mark Zuckerberg oder Sheryl Sandberg werden in einem Jahr nicht mehr ihren heutigen Job bei Facebook haben

Von

Die Stunde der Wahrheit rückt näher. Wenn Mark Zuckerberg heute Abend vor dem US-Kongress zum jüngsten Datenskandal, vor allem aber zu Facebooks Umgang mit Daten aussagt, geht es formell zunächst um Aufklärung. Die US-Politik befragt den Chef eines der wertvollsten Konzerne Amerikas – gemeinsam mit Twitter-CEO Jack Dorsey und Google-CEO Sundar Pichai.

Für Mark Zuckerberg als CEO von Facebook könnte Auftritt indes richtungsweisender kaum sein. Die beispiellose Karriere des inzwischen 64-fachen Milliardärs schien bis vor 18 Monaten noch direkt ins Weiße Haus zu führen – dann kam die vergangene US-Wahl und die russische Einflussnahme auf Facebook, für die Zuckerberg vor allem wegen der verschleppten Aufklärung kritisiert wurde.

Zum eigentlichen Gamechanger wurde für Zuckerberg indes der völlig aus dem Ruder gelaufene Datenskandal um Cambridge Analytica. Vor allem wegen seines zögerlichen Krisenmangements stand Zuckerberg immer massiver in der Kritik. „Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg haben sich in die Höhlen von Kandahar zurückgezogen“, watschte Marketing-Guru Scott Galloway die beiden Führungsfiguren des Social Networks vor drei Wochen gnadenlos ab.

In der Folge mehrten sich zuletzt die Stimmen nach einem Rücktritt. „Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Mark Zuckerberg, um zurückzutreten“,sprach das Techportal TechCrunch aus, was im Silicon Valley hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde. Techreporter Felix Salmon lieferte bei Wired unisono Argumente für ein „Zuck-freies Facebook“: „Zuckerbergs Rücktritt würde Facebook einen Neustart ermöglichen.“

Analyst Brian Wieser von der Pivotal Research Group prophezeit unterdessen, dass der Datenskandal zu personellen Konsequenzen führen wird. „Mark Zuckerberg oder Sheryl Sandberg werden in einem Jahr nicht mehr ihren heutigen Job bei Facebook haben“, erklärte Wieser heute gegenüber dem Finanzsender CNBC.

