„Wir schaffen das“: AfD-Vize von Storch versucht auf Twitter die Amokfahrt von Münster zu instrumentalisieren – und erntet Shitstorm

Am Samstag um 16.39 Uhr – und damit keine zehn Minuten nachdem die ersten Eilmeldungen über die Amokfahrt von Münster mit größtenteils spärlichen Hintergrundinformationen veröffentlicht wurden –, twitterte Beatrix von Storch drei Worte und ein wütendes Emoji.

„Wir schaffen das“: Angela Merkels historischer Ausspruch zur Flüchtlingskrise wurde von der AfD-Vizechefin reflexartig instrumentalisiert. Ohne einen gesicherten Kenntnisstand unterstellt Storch reflexartig einen Zusammenhang zwischen dem Motiv des Täters, der Flüchtlingskrise und islamistisch-terroristischen Hintergründen her – Anteilnahme mit den Opfern fehlt dagegen komplett.

Mit ihren Tweets stieß von Storch im Social Web auf heftigen Widerstand.

Statt in Gedanken bei den Opfern in #Münster zu sein. So ein #Scheiß Tweet #UntersteGürtellinie #prayforMünster

Als am Sonntagnachmittag bekannt wurde, dass die Polizei einen Anschlag auf den Berliner Halbmarathon verhindert habe, legte von Storch noch einmal nach und wiederholte ihr Merkel-Zitat vom Vortag – verbunden mit Forderung, alle Verdächtigen sofort zu inhaftieren.

WIR SCHAFFEN DAS 🤬. (Und plötzlich schweigt das Heer der Beschönigungsapologeten und Hyperventilierer. Da helfen aber sicher wieder Vokabeln wie „Instrumentalisieren“ oder „Hass“oder so. Go for it!) ALLE GEFÄHRDER IN HAFT! SOFORT! #BerlinHalf

