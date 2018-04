„Wir müssen weiter von Mail zu Mail denken“ – wie Fußballerfloskeln im Büro klingen würden

Von

Den Anfang machten die Redakteure von 11Freunde mit dem Tweet: „Wir müssen weiter von Mail zu Mail denken.“ Unter dem Hashtag #bürofloskeln twittern nun zahlreiche Nutzer ihre Bürofloskeln. Unter den Beteiligten befindet sich unter anderem das Social-Media-Team vom Bundesligisten Hannover 96 oder die Redaktion von Spox – aber auch andere Sportjournalisten wie David Nienhaus, der unter dem Namen „Ruhrpoet“ twittert. Die Ergebnisse sind durchaus amüsant:

Stefan Klüttermann, Sportredakteur und Co-Leiter der Journalistenschule der Rheinischen Post, verweist mit seinem Tweet auf den Spielstil Tiki-Taka, der sich durch Kurzpassspiel und hohen Ballbesitzanteil der angreifenden Mannschaft auszeichnet.

"Achtet mir ja auf den neuen Account Manager, der hat schon mal bei einem Großunternehmen gearbeitet." #bürofloskeln — SPOX Redaktion (@spox) April 5, 2018

Andere Beiträge nutzen bekannte Zitate von Fußballern wie von Torwartlegende Oliver Kahn („Eier, wir brauchen Eier!“) und von Ex- Bayern-Profi Jürgen Wegmann, der sagte: „Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.“ Einer darf in der Aufzählung natürlich nicht fehlen: Lothar Matthäus, der sich mit dem Satz „Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien!“ einen Platz in jeder Zitatesammlung sicherte.

"Erst hatten wir keinen Toner, dann kam auch Papierstau dazu."#bürofloskeln — Henning Juergensen (@hejue) April 5, 2018

Der Fußball-Podcast „Den macht sogar meine Oma“ hat sich bei der alten Fußballweisheit „Der Gefoulte sollte nie selbst schießen!“ bedient und ihn auf den Büroalltag gemünzt. Auch dabei: traditionelle Gesänge wie das Lied „You’ll never walk alone“, das die Fans von FC Liverpool und Borussia Dortmund vor Beginn eines jeden Heimspiels singen. Auf kreative Weise wurde ebenfalls die historische Begebenheit genutzt, als am 1. April 1998 im Spiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund ein Tor umfiel. Im Anschluss daran entwickelte sich ein Dialog zwischen Moderator Günther Jauch und Marcel Reif, der unter dem Zitat „Ein Tor würde dem Spiel gut tun“ bekannt wurde.

»Der Angerufene sollte nie selbst rangehen!« #Bürofloskeln — Den macht (@sogarmeineoma) April 5, 2018

Ein Kaffee würde dem Tag guttun. #bürofloskeln — ruhrpoet ✏ (@ruhrpoet) April 5, 2018

"Es war schon immer mein Traum für diese Abteilung zu arbeiten." #bürofloskeln — Martin Böhmer (@maddinboe) April 5, 2018

Etienne Gardé, Ex-GigaGames-Moderator und Mitgründer von rocketbeans.tv, zeigt in seinem Beitrag mit einem gewählten Zitat, welche Gemeinsamkeiten Fußballer und Gaming-Redaktionen haben.

„Wir denken immer nur von Spiel zu Spiel!“#bürofloskeln #gamingredaktion — Etienne Gardé (@EtienneToGo) April 5, 2018

Entscheidend ist am Platz. #bürofloskeln — flo bogner (@flopumuc) April 5, 2018