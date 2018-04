Trotz Shitstorm-Bettelei auf Twitter: Carsten Maschmeyers „Start Up!“-Show entwickelt sich zum Total-Flop

Carsten Maschmeyers Gründershow "Start up!" bei Sat.1 baut weiter stark ab: Bei der dritten Folge schalteten gestern Abend 650.000 Zuschauer ein und damit 70.000 weniger als in der Vorwoche. Auch eine seltsam anmutende Twitter-Aktion im Vorfeld der Sendung, bei der Maschmeyer 10.000 Euro für den fiesesten Tweet zur Sendung auslobte, konnte den Absturz nicht verhindern.

Von

Carsten Maschmeyers Vorfreude auf Folge 3 seiner Sendung „Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?“ war groß, ließ er seine Follower auf Twitter wissen. Er freue sich schon auf die „kreativ-fiesen Beiträge“ zu ihm und der Sendung. In seiner Euphorie versprach er dem Kommentator mit dem fiesesten Tweet 10.000 Euro Preisgeld. Er twitterte dies unter den Hashtags #MeanTweets und #RoastCM.

Freue mich schon auf #StartUpSat1 – und eure kreativ-fiesen Beiträge zu mir und der Sendung! 😂 Lasst uns das Spiel noch interessanter machen: Wer heute Abend den bissigsten Kommentar zur Sendung verfasst, bekommt 10.000 Euro Preisgeld von mir. 💰 #MeanTweets #RoastCM — Carsten Maschmeyer (@maschmeyer) April 4, 2018

Die ersten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Gründer Simon Krätschmer twitterte: „Das isses mir nicht wert.“

Das isses mir nicht wert. — Simon Krätschmer (@Bimon) April 4, 2018

Seine Follower stimmte Maschmeyer dann vor Beginn der Sendung nochmals ein und hoffte, dass es während der Übertragung genauso weitergehe wie bisher. Außerdem verkündete er die Regeln. „Es gewinnt nicht der Tweet mit den meisten Likes. Sondern der, über den ich am meisten lachen muss. (…) Gleiche Chancen für alle.“

Die Reaktionen der Nutzer fielen bescheiden aus. Sie kritisierten Maschmeyers Aktion beim Kurznachrichtendienst und konnten dieser Art des Marketing nicht viel abgewinnen. Rob Vegas bemängelte außerdem die vom Unternehmer festgelegten Regeln. „Es wird nicht besser mit der unterschwelligen Promo für ein mieses Format“, twitterte er. „‚Bissigster Tweet‘ wurde gesucht und nur allein Maschmeyer entscheidet über die Bissigkeit? Das übernimmt normal eine Community selbst mit Likes und RTs.“

Die eigene Sendung scheiße genug finden, um die sichere Erwartung von intensivem Hass öffentlich als Marketing Tool zu tarnen, und dann noch mit diesem Gesicht leben müssen. Ich habe Mitleid. Gib mir 10.000€. #RoastCM #StartUpSat1 pic.twitter.com/fKPe7h46KP — Lars Henriks (@RadikalArrogant) April 4, 2018

Es wird nicht besser mit der unterschwelligen Promo für ein mieses Format. "bissigster Tweet" wurde gesucht und nur allein Maschmeyer entscheidet über die Bissigkeit? Das übernimmt normal eine Community selbst mit Likes und RTs. #TwitterLesson1 — Rob Vegas (@robvegas) April 4, 2018

Auch für den Inhalt seiner Sendung fanden einige Beobachter wenig gute Worte. Ein Nutzer twitterte, dass bei einer Folge „Walking Dead“ mehr Leben drin sei. Maschmeyer indes änderte seinen Wetteinsatz im Laufe der Sendung. Nicht nur, dass der Erstplatzierte 10.000 Euro erhalte, „für die Platze zwei bis zehn gibt’s jeweils 1.000 Euro“, teilte er mit. Garniert war dieser Tweet mit dem Hashtag #HitMeBabyOneMoreTime.

Ihr seid so gut, da darf nicht nur einer belohnt werden. 🤣 10.000 Euro gehen an den ersten Platz, für die Plätze zwei bis zehn gibt‘s jeweils 1000 Euro. 💶 Gebt mir alles, was ihr habt – ich stehe noch! #HitMeBabyOneMoreTime #RoastCM #StartUpSat1 — Carsten Maschmeyer (@maschmeyer) April 4, 2018

Glaubt man Maschmeyers Beitrag nach Ende der Sendung, hatte dieser so viel Spaß, dass ihm vor so viel Lachen gar „der Bauch wehtat“. Einen Gewinner teilte er seinem Publikum zunächst nicht mit und kündigte an, sich erst Gedanken zu machen und die Auflösung im Laufe des Donnerstags zu veröffentlichen.

Das habe ich jetzt von meinem #MeanTweets-Aufruf! 😂 Mein Bauch tut mir weh vor Lachen. Brauche noch ein bisschen Zeit, um mich durch all eure Kommentare zu wühlen. 😳 Morgen gibt’s die Auflösung. #RoastCM #StartUpSat1 — Carsten Maschmeyer (@maschmeyer) April 4, 2018

Den Einschaltquoten half der Twitter-Roast nicht: Gestern Abend wollten sich nur noch 650.000 Zuschauer die Gründersendung angucken. Bei der Premiere hatte Maschmeyers Sendung 1,09 Millionen Zuschauer interessiert, die Woche darauf nur noch 720.000. Beim Gesamtpublikum macht das einen Marktanteil von 2,3 Prozent aus. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lässt sich der Misserfolg ebenfalls ablesen: 400.000 junge Zuschauer schalteten ein. Dies bedeutet einen Marktanteil von mickrigen 4,3 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Auftaktfolge erreichte das Format mittelmäßige 8,1 Prozent Marktanteil.