Kein Flirt unter diesem LogIn: Tinder-Anmeldeprobleme nach Datenschutzänderungen bei Facebook

Von

Facebook will künftig Dritten nicht mehr erlauben, die Nutzer um Einverständnis für Zugang für persönliche Informationen, wie Religion, politische Einstellung, Beziehungsstatus, ehemalige Arbeitgeber, oder Sport-, Musik-, und Videoaktivitäten zu fragen, wie der Chief Technology Officer von Facebook, Mike Schroepfer, in einem Blogtext schreibt. Außerdem wird Facebook von nun an alle Apps, die Zugang zu Informationen wie Check-ins, Likes oder Medien anfragen, absegnen.

Diese Änderungen hatten gestern Abend Auswirkungen auch auf die Dating-Plattform Tinder. Wie einige Nutzer meldeten, gab es Schwierigkeiten bei der Anmeldung.

@Tinder keep getting this even though I give all permissions when I login. pic.twitter.com/cIWQBKLhQf — Nima Gardideh (@ngardideh) April 4, 2018

Bei Tinder kann man sich entweder per Telefonnummer oder über Facebook anmelden. Bei letzterem fragt die App nach Erlaubnis, um auf die Facebook-Profil-Informationen zugreifen zu dürfen. Dabei bekam die App offenbar einen Schluckauf und fragte die Tinder-Nutzer immer wieder nach ihrem Facebook-Login. Die Flirtwilligen befanden sich in einer endlos scheinenden Wiederholungsschleife.

Tinder bestätigte auf Twitter die technischen Fehler und gab an, daran zu arbeiten:

A technical issue is preventing users from logging into Tinder. We apologize for the inconvenience and are working to have everyone swiping again soon. — Tinder (@Tinder) April 4, 2018

Facebook bestätigte gegenüber dem Technikportal The Verge, dass die fehlerhafte Anmeldung im Zusammenhang mit den Änderungen von Facebook stünde und dass sie mit Tinder an der Behebung des Fehlers arbeiten würden. Einige Stunden später funktioniert der Login nach Konzernangaben wieder.

Anzeige

Einige Tinder-Nutzer gaben sich empört über das erzwungene Tinderfrei. Andere nahmen es mit Humor:

Über Nacht war #Tinder down, weil #Facebook nach den jüngsten Datenskandalen den Zugang von Apps beschränkt hatte. Viele Singles waren so verzweifelt, dass sie sogar in ihrem eigenen Bett schliefen. — Mirko Wenig (@BaerenGazette) April 5, 2018

Is tinder broken for anyone else? Keeps giving me this weird Facebook permission thing… I was talking to a cute french girl too…😂😫😫😫😫😫😭😭😭 @Tinder help! pic.twitter.com/6kI9Zdd9zO — Clayton Licciardello (@YouGotOwned175) April 4, 2018

That feel when tinder logs you out and doesn't let you back in. There goes my future wife. 😒 — . P A N I I C . (@nathius_1996) April 4, 2018

(lk)