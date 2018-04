Cambridge Analytica-Datenskandal noch schlimmer als bekannt: Facebook gesteht ein, dass 87 Millionen Profile betroffen sind

Von

Je länger der Datenskandal um Cambridge Analytica andauert, desto größer wird das Ausmaß. Am Ende eines langen Blogposts, in dem Facebooks Technik-Chef Mike Schroepfer, eingebettet in bunte Grafiken, über neue Schritte informiert, wie Facebook die Datenweitergabe an App-Anbieter verringern will, gestand das weltgrößte Social Network das Ausmaß der Datenaffäre um Cambridge Analytica ein.

The whole design of this explosive post by @facebook, the tiny font for the numbers of people exposed, the hiding of the 87-million number down below the pictures – all of this just says 'No need to come clean guys. We'll ride this out'.

You won't. https://t.co/ujGYYlqMjh

— Wolfgang Blau (@wblau) April 4, 2018