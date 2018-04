Nach Gruner + Jahr-Rückzug bei Wunderwelt Wissen: ProSiebenSat.1 schaut sich nach neuem Verlagspartner um

Als Lizenz hatte die Münchener TV-Sendergruppe Pro Sieben Sat 1 das Infotainmentmagazin Wunderwelt Wissen an den Hamburger Verlag Gruner + Jahr vergeben. Doch die Monatszeitschrift verlor in den vergangenen Jahren immer mehr an Lesern. Jetzt zieht das Medienhaus am Baumwall den Stecker und nimmt den Titel von Markt. Doch es gibt noch Hoffnung. Der Lizenzgeber P7S1 liebäugelt offenbar mit einem neuen Verlagspartner, der das Magazin weiterführen soll.