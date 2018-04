TV-Quoten: „Tatort“-Wiederholung versenkt „Traumschiff“

Ein "Tatort" aus Münster ist auch als Wiederholung immer für eine Überraschung gut: Der Krimi "Ein Fuß kommt selten allein", in dem die Ermittler Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) den Mord an einer Tänzerin aufklären müssen, interessierte am Sonntagabend um 20.15 Uhr im Ersten 7,71 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 22,8 Prozent.