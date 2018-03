#trending // Worldwide

Der größte Social-Media-Erfolg im US-amerikanischen Journalismus war am Mittwoch ein Gastbeitrag in der New York Times. Verfasst hat ihn Isabelle Robinson, Schülerin an der Marjory Stoneman Douglas High School, an der im Februar Nikolas Cruz Amok gelaufen ist. Robinson schildert in eindrucksvollen Worten, wie sie vor Jahren von ihm geärgert worden war und sie ihm später als eine Art Nachhilfe zugeordnet wurde. Robinsons Appell: Kinder und Mitschüler dürften nicht in die Pflicht genommen werden, wenn es darum geht, Schüler, die offensichtlich psychische Probleme und einen Hang zur Gewalt haben, zu kurieren: „No amount of kindness or compassion alone would have changed the person that Nikolas Cruz is and was, or the horrendous actions he perpetrated. That is a weak excuse for the failures of our school system, our government and our gun laws.“ Der Text sammelte sagenhafte 635.000 Likes, Shares & Co. auf Facebook und Twitter ein.