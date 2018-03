#trending // Politik

Horst Seehofers Heimatministerium hat am Dienstagabend für eine kleine Empörungswelle bei Twitter gesorgt. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, so der korrekte Name, veröffentlichte am Freitag eine Pressemitteilung zum Thema „Führungsmannschaft des BMI komplett„. Bebildert wurde die Meldung mit einem Foto des Teams – bestehend aus neun Männern und keiner Frau. Aufgefallen ist das bis Dienstagnachmittag kaum jemandem, dann twitterte die Grünen-Politikerin Hannah Neumann das Foto mit dem Satz „Nicht meine Heimat!“ und Hashtags wie #Diversity #Feminism und #Vielfalt. Innerhalb kurzer Zeit kamen über 2.000 Likes und Retweets zusammen, das Innenministeriums-Account (@BMI_Bund) kam am Abend in so vielen Tweets vor wie sonst in einer ganzen Woche. Viele twitterten das Foto und regten sich auf. Was die Sache noch schlimmer machte: Das Ministerium löschte das Foto von seiner Website und ersetzte es durch die Fassade des Ministeriumsgebäudes.