Nach Ausscheiden von Gabor Steingart: Geschäftsführer-Trio soll Handelsblatt Media Group in die Zukunft führen

Von

Ingo Rieper, 50, ist im Rahmen der Neuregelung weiter als Chief Financial Officer die Bereiche Controlling, Finanzen, Fachmedien sowie sämtliche Beteiligungen verantwortlich und übernimmt nun nach Verlagsangaben ebenfalls den Content Marketing-Anbieter planet c und das Research Institute. Gerrit Schumann, 44, verantwortet als Chief Digital Officer schwerpunktmäßig alle Digitalaktivitäten der Gruppe sowie die IT-Koordination und zusätzlich den Bereich Vertrieb & Marketing.

Der Markenexperte Frank Dopheide, 54, wird der Mitteilung zufolge zusätzlich zu den bisherigen Verantwortungsbereichen (Marken, Produkte, Kunden) die Redaktionen, die Veranstaltungstochter Euroforum sowie die Gesamtkommunikation des Unternehmens in der Geschäftsführung übernehmen. Darüber hinaus werde das „Insight Board“ etabliert, um den Redaktionen vertreten durch WirtschaftsWoche-Herausgeberin Miriam Meckel sowie den beiden Chefredakteuren Sven Afhüppe (Handelsblatt) und Beat Balzli (WirtschaftsWoche) wie es weiter heißt „in den Diskussionen zur Weiterentwicklung des Unternehmens eine starke Stimme zu geben“.

Frank Dopheide zu der neuen Aufgabenteilung: „Wir verstehen die Entscheidung als Vertrauensbeweis an das Team und als Ansporn für die Zukunft. Wir glauben an Ideenreichtum und Innovation gepaart mit Liebe zum Detail und Perfektion. So werden wir die Handelsblatt Media Group zur zentralen Plattform für die Wirtschafts- und Finanz-Community ausbauen, die auch international Gehör findet.“

Anzeige

Die Neuordnung im Topmanagement der Mediengruppe war nötig geworden, nachdem Verleger Dieter von Holtzbrinck Gabor Steingart als Handelsblatt-Herausgeber und Vorsitzenden der Geschäftsführung im Februar überraschend abberufen hatte.

MEEDIA ist ein Unternehmen der Handelsblatt Media Group.